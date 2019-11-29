محمد المري: التأشيرة المشتركة تعزز التكامل بين البلدين

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن إقامة دبي تعمل على تنفيذ الرؤى الثاقبة لقيادة دولة الإمارات ودعم مبادراتها التي تشكل دوماً قوة دافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وقال إن قرار إصدار التأشيرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الذي صدر في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي يأتي تعزيزًا للتعاون القائم والتكامل بين البلدين الشقيقين كما يأتي كخطوة إيجابية جديدة تهدف لتعزيز التنمية السياحية ودعم الاقتصاد والناتج الوطني في البلدين الشقيقين، ويسهم بدوره في تنشيط الحركة السياحية والمطارات والفنادق، وسيحظى المقيم بفرصة سياحية متميزة لزيارة أهم المعالم السياحية في الإمارات والمملكة بكل سهولة.