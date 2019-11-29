سعيد النظري: «الشباب السعودي الإماراتي» منصة لتنسيق الجهود

المصدر: دبي - أحمد يحيى

قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، إن إنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي يعد إحدى أهم المبادرات التي تطلقها المؤسسة لتعزيز آفاق التعاون بين شباب الإمارات والسعودية الذين تجمعهم الأفكار والرؤى والتطلعات والمصير المشترك،.

مشيراً إلى أن المجلس ما هو إلا منصة مهمة لتنسيق الجهود وإطلاق المبادرات الشبابية التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات والتخطيط للمستقبل، وإيصال صوت الشباب إلى المسؤولين وأصحاب القرار في كلا البلدين.

وأضاف أن الإمارات والسعودية تعقدان الأمل على الشباب كونهم أساس الحضارة ووقود التنمية والركيزة الأساسية لبناء المستقبل، لذا تعمل الجهات والمؤسسات المعنية على تفعيل دورهم ومنحهم الفرص التي تضمن ريادتهم، داعياً الشباب الإماراتي والسعودي إلى استثمار هذه الفرصة في بناء جسور تواصل فعالة تضمن الخروج بأفكار ملهمة واستراتيجيات بناءة ومشاريع رائدة.