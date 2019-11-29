مريم المهيري: التفاهم مع السعودية يعزز استدامة الغذاء

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي، أن مذكرة التفاهم في مجال الأمن الغذائي تعكس عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقتها المملكة العربية السعودية في كل المجالات.

والتي تشهد تطوراً ملحوظاً على كافة الصعد، لتتكلل برؤية مشتركة نحو هدف واحد وهو تحقيق الأمن الغذائي للدولتين ومواجهة كافة التحديات بالعديد من الحلول المبتكرة وتوفير مصادر مستدامة للغذاء.

وقالت معاليها: «تشهد قضية الأمن الغذائي العديد من التحديات المشتركة حيث تتمثل أبرزها في شح الموارد الطبيعية وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، وارتفاع معدلات هدر وفقد الغذاء، بالإضافة إلى تحديات جذب الاستثمارات الزراعية ومشروعات إنتاج وإدارة الغذاء، إلا أن هناك توافقاً في الرؤى بين الدولتين حول الحلول التي نعمل على تطبيقها على أرض الواقع».