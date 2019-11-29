مرحبا «باخوان نوره» في بلاد «اخوان شَمّا»

المصدر: دبي - أحمد الشنقيطي

تلبس دولة الإمارات في هذه الأيام أزهى حللها وتزهو بألوان علمها احتفاء باليوم الوطني الـ48، ذاك الحدث العزيز على نفوس أبناء الإمارات وكل مقيم على أرضها الطيبة، الذي ترافق هذا العام مع زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الذي نزل ضيفاً عزيزاً على إخوانه قادة الإمارات.

وفي مثل لحظات الحب الصادق هذه يفور القلب بالكلام كما يفور النبع بالماء الصافي، لتعكس القصائد حقيقة ما في القلوب من مكنون ينثال عبر حروف مكتوبة بمِداد الصدق وحروف المحبة الصافية التي تتجذر بين شعبي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الكريمين.

وقفت «البيان» على تلك الحقيقة عبر حوار شعري نابض بين الشاعر الإماراتي جابر بن ناصر الأحبابي، والشاعر السعودي علي السبعان، اللذين عبّرا عما تجيش به الصدور من تقدير متبادل ومحبة صادقة بين الشعبين: