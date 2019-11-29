فقرات تراثية في احتفالية بلدية أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

حضر الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين احتفالات الدائرة باليوم الوطني الــ 48 للدولة.

وتفقد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا مع مديري القطاعات والإدارات وعدد من المسؤولين وموظفين الدائرة، فعاليات الاحتفال التي أقيمت في مقر الدائرة، وشملت فقرات تراثية ركزت على الموروثات الشعبية والعادات الإماراتية.

إضافة إلى تنظيم «مائدة التسامح لمختلف الشعوب». ورفع الشيخ علي بن سعود أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48، داعياً الله أن يعيده بالخير والنماء والتقدم على حكومة الإمارات وشعبها والمقيمين فيها.

وأكد أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية هو تجديد الولاء والبيعة في كل قلب مواطن ومقيم بالدولة لقيادتها وهو تجسيد للفخر والاعتزاز بالقادة المؤسسين، الذين اتحدوا بقوة وإخلاص لإرساء اللبنات الأولى لهذا الوطن العظيم.

