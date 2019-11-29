«الشؤون الإسلامية» تنظم مسيرة الاتحاد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على مستوى فروعها العديد من الفعاليات الاحتفالية باليوم الوطني الـ 48. ففي المقر الرئيس للهيئة «مبنى التسامح» بني ياس في العاصمة أبوظبي نظمت الهيئة احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة الوطنية بمشاركة مجموعة من أصحاب الهمم التابعين لمؤسسة زايد العليا الأصحاب الهمم.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم مسيرة الاتحاد التي شارك مسؤولو الهيئة وكل الموظفين والموظفات فيها مجسّدين لوحة وطنية شامخة عكست عمق التلاحم والتواصل بين أفراد المجتمع من أجل رفعة الوطن والارتقاء به على كافة الصعد، ثم تلتها العديد من الفعاليات.

