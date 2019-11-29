أنشطة تجسد قيم الاتحاد في «الاتحادية للكهرباء»

المصدر: عجمان- البيان

أقامت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في مقرها في عجمان احتفالاً خاصاً بمناسبة «الذكرى الـ 48 لقيام الاتحاد»، بحضور كل من محمد محمد صالح، المدير العام للهيئة والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، وعدد كبير من موظفي الهيئة بالإضافة إلى حضور ممثلين عن القيادة العامة لشرطة عجمان، ونادي الشارقة للسيارات القديمة.

وأكد محمد محمد صالح في كلمته أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة، للوقوف على أهم عوامل نجاح دولة الإمارات وعلى الإنجازات الكبيرة، التي تم تحقيقها والتحديات الكثيرة التي تم تجاوزها للوصول لهذه المكانة العالمية المرموقة.

وقال صالح: «هذه المكانة ما كانت لتتحقق لولا جهود أبناء الوطن ومساهمتهم، كل في موقعه، في تعزيز تقدم الدولة ونجاحها. واليوم الوطني، يحمل الكثير من المعاني والقيم العظيمة، التي يجب علينا جميعاً أن نستذكرها، وأن نعيشها عبر العمل الجاد والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة».

وأشار صالح إلى الدور الذي تلعبه الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في استدامة قطاع الطاقة وموارده، وسعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.