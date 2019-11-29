أنشطة متنوعة في احتفال «جائزة دبي للقرآن» و«خيرية محمد بن راشد»

المصدر: دبي- البيان

نظمت جائزة دبي للقرآن، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية حفلاً مشتركاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

كما حضر الاحتفال- الذي أقيم أمام مبنى المؤسسة والجائزة، وتضمن العديد من الأنشطة والمسابقات الشعبية والعروض التراثية والمسابقات وتقديم الأكلات الشعبية- عدد من المسؤولين والموظفين والمتطوعين من الجانبين والجمهور.

وقال بوملحة: إن هذه مناسبة عظيمة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض هذه الدولة المباركة وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات نيابة عن أسرة الجائزة والمؤسسة إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بهذه المناسبة المباركة الغالية على قلوبنا، سائلين الله أن يعيدها على دولة الإمارات وقادتها وشعبها والمقيمين على أرضها باليمن والخير والبركة.