خالد بن زايد: الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية لشعب يصنع التاريخ

المصدر: العين - وام

شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الاحتفال الذي أقيم بمركز العين للرعاية والتأهيل بمناسبة اليوم الوطني الـ 48.

وذلك ضمن احتفالات مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسّة على مستوى إمارة أبوظبي بمناطق أبوظبي والعين والظفرة، بحضور قيادات المؤسسة، ومديري مراكز الرعاية ورؤساء الأقسام، وبمشاركة مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسّة في منطقة العين، وأولياء الأمور وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي.

وقال سموه: «إن ذكرى الثاني من ديسمبر والتي يحتفل بها شعب الإمارات كل عام هي مناسبة وطنية لشعب يصنع التاريخ، يحقق قفزات ونجاحات يشهد لها العالم، شعب التفّ حول قيادته التي آمنت بقول المولى عز وجل «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»، صدق الله العظيم.

وعلى أن يكون لتلك الدولة مكانة متميزة، ودور مرموق وكيان قوي قادر على تحدي الصعاب من أجل تحقيق حياة راغدة سعيدة لهذا الشعب. وأضاف سموّه: «إن روح الاتحاد والمنعة التي تحصّن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بفضل الله، ستستمر وتبقى لتظل الإمارات على تميزها ومكانتها العالية بين أقطار العالم،

وإن إيمان الحكام الحكيمين بنعمة الوطن وبالشعب والرؤيا المستقبلية لهذا الاتحاد وضع دولة الإمارات في مرتبة متقدمة على الخارطة العربيّة والعالمية».

وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد «أن اليوم الوطني للدولة يعتبر يوماً خالداً في ذاكرة أيام الإمارات المشرقة، وعلامة بارزة من علامات تاريخ دولتنا الحبيبة، ونقطة تحوّل بارزة في مسيرة نهضة الإمارات الشاملة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مؤسس الإمارات وباني نهضتها الحديثة، حين أدرك، رحمه الله، بعين بصيرته النافذة قيمة الاتحاد ودوره المؤثر في بناء الدولة على أسس راسخة من الوحدة، والقوة، والتلاحم».

وأشار سموه إلى أن مسيرة العمل الإنساني النبيل ومنظومة الرعاية الاجتماعيّة ولاسيما خدمات رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الإمارات تشهد إنجازات متميزة.

تهنئة

هنأ سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان منتسبي المؤسسة وكوادرها الوظيفية بمناسبة فوز «زايد العليا» بجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي في فئة المؤسسات الداعمة لأصحاب الهمم في برنامج سموها للتميز والذكاء المجتمعي ضمن 40 فائزاً يمثلون فئات البرنامج.