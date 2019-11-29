«حميد الخيرية» ترسم البسمة على شفاه الأيتام

المصدر: عجمان- البيان

نظمت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية حفل «دام عيدك يا وطن»، بحضور الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي المدير العام للمؤسسة، وبرعاية يوسف العجماني المدير التنفيذي لشركة صافي لمعالجة مياه الصرف الصحي، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين.

وخلال الحفل الذي أُقيم على مسرح حصة بمركز هاجر لتحفيظ القرآن الكريم، تم تكريم عدد من الأطفال الأيتام المكفولين من قبل مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، كما كرمت المؤسسة الرعاة الداعمين لأنشطتها.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية للأطفال وسط أجواء تراثية مفعمة بالبهجة والمرح.

وأعربت الشيخة عزة النعيمي عن سعادتها بمشاركة الأطفال الأيتام في الاحتفال باليوم الوطني، الذي يعد ذكرى عزيزة على قلوب جميع أبناء الإمارات، مؤكدة أنها ترسخ روح الولاء والانتماء للوطن وقيادتنا الرشيدة، التي تبذل قصارى جهدها من أجل توفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطنين وإبقاء راية الدولة عالية خفاقة.

وتقدمت الشيخة عزة النعيمي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة للإمارات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، الذي يُجسد معاني التلاحم والوحدة الوطنية بين أبناء شعب الإمارات.