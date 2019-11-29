بلدية عجمان تركز على الإنجازات الإبداعية

المصدر: عجمان- البيان

احتفلت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بمناسبة الذكري الثامنة والأربعين لقيام الاتحاد، ورفع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، التهنئة إلى القيادة الرشيدة.

معرباً عن ولاء جميع العاملين في بلدية عجمان للإمارات، وذكر أن إنجازات الدولة أصبحت حديث الكثيرين خصوصاً في مجال الإبداع والمعرفة والمدن الذكية، وفي العديد من المجالات المتنوعة الأخرى، وذلك بفضل توجيهات حكومة الدولة الرشيدة.



جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الدائرة بمناسبة اليوم الوطني الـ 48، لقيام الاتحاد الشامخ واجتماع الإمارات تحت قيادة موحدة وعلم واحد، لتعكس حب الوطن الغالي وشعور الفخر والاعتزاز به، وسط بهجة وحضور رؤساء الإدارات والموظفين وحضور عدد من أهالي وأبناء الإمارة، في مبنى الدائرة الرئيسي، تضمنت الاحتفالية فقرات ثقافية وتراثية، منها التي نالت استحسان وتفاعل الحضور، مثل العروض العسكرية وعرض الركن البحري والركن البري ومجلس كبار المواطنين