فيصل بن سعود: المؤسسون رسموا خارطة الوحدة ورسخوا التلاحم

المصدر: دبي - البيان

أكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي: «أن دولة الإمارات سطرت أروع ملاحم الازدهار والتطور في شتّى المجالات والتي أرسى دعائمها القادة المؤسسون الذين رسموا خارطة الوحدة ورسخوا أمثلة التلاحم فتوارثته الأجيال التي رأت تضحية أبناء الإمارات في ميادين الشرف من أجل رفعة الوطن والذود عن حياضه.

وتأتي الذكرى الـ 48 لتأسيس الاتحاد، ونحن فخورون بقيادة رشيدة لم تترك لنا شيئاً إلا وقدمته لرفعة ورخاء وحماية الوطن والمواطن، ويملؤنا الحب والانتماء لدولتنا والاعتزاز بما وصلنا له اليوم حتى أصبحت الإمارات مستقبل الوطن العربي التي مدت يدها لكل أرجاء الأرض للبناء والتعليم ورفعة الإنسان».

وأضاف الشيخ فيصل بن سعود القاسمي: «هذه السنة تحمل طابعاً مميزاً للقيم النبيلة الراسخة في الهوية الإماراتية الأصيلة، ففي عام التسامح نحكي سيرة شعبٍ ورث المحبة والسلام والتسامح عن أجداده وأورثه أحفاده، حتى باتت دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان وصون الحريات واحترام الآخر والانفتاح والتعايش مع الآخرين، فتراه واضحاً جلياً اليوم.

حيث نعيش التلاحم الوطني في أبهى صوره، يشاركنا الاحتفالات باليوم الوطني أشقاؤنا وأصدقاؤنا المقيمون على أرض إماراتنا الحبيبة من كل الأعراق والجنسيات، ويحتفون معنا بهذه الذكرى العظيمة، إن طموح دولتنا لا حدود له انطلق من الأرض حتى عانق الفضاء حيث احتفلنا في هذا العام بوصول أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية، وبعد 8 أشهر سنحتفل بإطلاق مسبار الأمل أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ بإذن الله».

واختتم قائلاً: «أرفع بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل إماراتي ومقيم وبلسانهم أسمى آيات التهنئة والتبريكات لقيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات».