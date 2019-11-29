السفير الباكستاني: الإمارات نموذج عالمي للتنمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

رفع غلام دستغير سفير باكستان لدى الدولة، أحر التهاني والتبريكات وأطيب التمنيات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 48.

وقال: «في فترة زمنية لا تتعدى النصف قرن، ظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج عالمي للتنمية، وحققت تنمية اقتصادية عظيمة حولت هذه الدولة إلى محور للتجارة والأعمال والابتكار والحداثة، ولم يكن هذا ممكناً إلا من خلال الرؤية والسياسات البعيدة المدى للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة المتعاقبة لدولة الإمارات».

وتحتفل الإمارات بعام التسامح 2019. وفي الوقت الذي شاع فيه العنف والتعصب، ضربت دولة الإمارات العربية المتحدة أمثلة في التسامح والتعايش، وحظيت بكامل الحق بأن تصبح عاصمة دولية للتسامح.. إن التسامح هو قيمة منغرسة بجذور عميقة في شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وركيزة أساسية في رؤية قيادتها».

وأضاف: تتمتع باكستان ودولة الإمارات بتاريخ طويل من العلاقات الوثيقة والودية، التي تعززها المصالح المشتركة والقيم المشتركة وتطابق وجهات النظر حول كل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً وتنوعاً في جميع مجالات التعاون، مشيراً إلى أن الاجتماعات الثنائية التي عقدت مؤخراً على المستوى القيادي، أكدت الالتزام الواضح لبناء صرح التعاون بيننا إلى آفاق أكبر من أي وقت مضى.