«الهوية والجنسية» تنظم عروضاً وطنية

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية احتفالاً باليوم الوطني الـ 48 بمقرها الرئيسي وجميع مراكزها في الدولة بحضور العميد سهيل كلثم الخييلي، المدير العام لشؤون الجنسية بالإنابة في الهيئة، إلى جانب مديريها وموظفيها.

تضمن الاحتفال مجموعة من العروض والفعاليات الثقافية والأنشطة التراثية والوطنية، فيما تزينت مراكز الهيئة ومقرها الرئيسي بعلم الدولة.

واستهلت فعاليات الحفل بكلمات معبرة عن حب الوطن والتفاني من أجل إعلاء شأنه والإشادة بالقيادة الرشيدة والمنجزات التي قامت بها من أجل إسعاد شعبها. وفي ختام الاحتفال وزعت الحلوى والهدايا من أوشحة وأعلام وملصقات تذكارية تحكي قصة مراحل الإنجاز وبناء الدولة بأيدي القادة المؤسسين.