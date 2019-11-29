أمل العفيفي: الشهداء سكنوا القلوب والأفئدة

المصدر: أبوظبي- البيان

قالت أمل العفيفي- الأمين العام لجائزة خليقة التربوية في الاحتفاء بيوم الشهيد: نستذكر بكل الإجلال والفخر تضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين رووا بدمائهم الزكية ترابه الطاهر.

وجادوا بأرواحهم دفاعاً عن الكرامة، ونصرة للعزة، وإعلاء لقيم الحق والسلام وترسيخاً للاستقرار، ورداً للظلم .

وأكدت أن الوطن وهو يحتفي بتضحيات الشهداء الأبرار إنما يُسطر فصلاً جديداً في ملحمة العرفان والامتنان لهذه الكوكبة من أبناء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداء لقيمه، التي تربوا عليها في مدرسة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن الوقوف على الحق فضيلة، وأن رد الظلم واجب وأن نصرة الأشقاء مبدأ لا يقبل المساومة .