موزة بنت مبارك: ستظل الذكرى خالدة على مر العصور

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة: نحتفي اليوم بيوم الشهيد التي تلتف حوله قلوب وأفئدة أبناء الوطن عرفاناً وامتناناً بدوره العظيم وعطائه اللامحدود، فقد ضرب شهداء الوطن الأبرار أروع الأمثلة بذلاً وعطاء وتضحية بأرواحهم الزكية في سبيل الوطن ورفع رايته خفاقة عالية.

إليك يا شهيد الوطن يا من تحديت الصعاب بالعزم والصبر، وقهرت المحال بصدق العهد والوعد، يا من زرعت حب الوطن في أعماقك، وغرست فيك الوفاء لقيادتك الرشيدة، يا شهيد العز والكرامة ستظل ذكراك خالدة على مر العصور، حيث سطرت أروع البطولات والتضحيات واستطعت أن تبني لنا مجداً نفسياً و معنوياً شامخاً مكللاً بالفخر والنصر والشموخ في ظل قيادتنا الرشيدة.

إن الاحتفاء بيوم الشهيد مناسبة للفخر والزهو بأبناء الوطن ورجالة الأبرار الذين شكّلوا علامات مضيئة في مختلف مراحلة، واليوم نسلط الضوء على هذه التضحيات ونرسخ أسمى المعاني في الشباب من الأجيال المقبلة .