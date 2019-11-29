لؤي بالهول: الأوطان لا تبنى إلا بتضحيات أبنائها

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الأوطان لا تبنى إلا بتضحيات أبنائها، وأن أسمى معاني العطاء هو تلبية نداء الوطن بالأرواح إعلاءً لقيمه الراسخة، ودفاعاً عن مبادئه وثوابته الأصيلة.

وقال الدكتور بالهول: «يأتي يوم الشهيد ليكون تخليداً لتلك التضحيات التي تؤكد عمق ولاء المواطن لوطنه وقادته؛ فهو درس للأجيال المتعاقبة، يغرس فيهم التعبير الصادق عن الانتماء والولاء، والاعتزاز بالواجب الوطني، ويخلِّد في ذاكرة الوطن قيم التضحية والوفاء لبطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال سطّروا في تاريخ الوطن عزة ومجداً وفخراً، فنالوا شرف الشهادة في سبيل الله، وفي سبيل الدفاع عن قيم شكّلت تاريخ الدولة ».