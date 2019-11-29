أجواء احتفالية متميزة في جمعية النهضة النسائية

المصدر: دبي- البيان

احتفلت جمعية النهضة النسائية باليوم الوطني الثامن والأربعين لذكرى اتحاد الدولة، وضمت الاحتفالية أجواء متميزة وفقرات ذات معنى وطني، اتسمت بالفخر والاعتزاز والتفاعل من الجميع مكوناً صوراً جاذبة، تنطق في ذاكرة من حضرن.

بدأت الاحتفالية برقصات استعراضية، قدمها أطفال من مدرسة دبي الوطنية فرع الطوار، ثم مسرحية «آخر زمن»، أداها مجموعة من شباب المسرح، من إخراج ميثة يوسف الصخري. وتزينت الاحتفالية بقصائد وطنية، تعبر عن فخر الانتماء للإمارات وروح الاتحاد، قدمها الشاعر عبدالله بن هدية الشحي، وقد تخلل الاحتفالية وجود أركان متعددة للأكلات الإماراتية والتراث الإماراتي الأصيل وركن الحناء.

كما أقام فرع الجمعية بالليسيلي بهذه المناسبة احتفالية في حديقة الليسيلي، قدمت فيه فرقة المزيود العديد من الرقصات الشعبية. ورفعت الجمعية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب الإمارات الوفي، وعبّرت عن فخرها واعتزازها بذكرى الاتحاد والشموخ، شاكرة الله تعالى على ما منّ به على هذه البلاد الغالية من خير ورخاء، داعين الجميع إلى تجديد الولاء و العهد لخدمة دولة الإمارات حتى آخر الأنفاس.