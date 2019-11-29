عامر شريف: يوم مجيد نستذكر فيه مسيرة الريادة

المصدر: دبي- البيان

أكد الدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أن اليوم الوطني مناسبة وطنية غالية، ويوم مجيد نستذكر فيه مسيرة الفخر والريادة، التي بدأها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع إخوانه أصحاب السمو الآباء المؤسسين، والتي أثمرت عن قيام دولة الاتحاد، هذه الدولة التي أثبتت للعالم خلال فترة وجيزة أنها دولة العلم والمعرفة.

ودولة التقدم والبناء، لأن أعظم المنجزات التي تحققت على أرضها هي بناء الإنسان الإماراتي المعتز بقيمه وتقاليده الأصيلة، والذي استثمرت فيه القيادة الرشيدة، علماً وفكراً ووعياً، فجاد بأطيب الثمار التي ننعم بها اليوم.

وأضاف: إن اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم والبحث العلمي يأتي علامة فارقة لاستشراف الحاضر والمستقبل، وأداة محورية لإنجاح مسيرة النهضة والتنمية في المجالات كافة.

وتسخير موارد الدولة وثرواتها، من أجل توفير بيئة تعليمية متطورة وراقية، لبناء الأجيال الإماراتية المتعاقبة المتسلحة بالعلم والمعرفة، والقادرة على العبور بالدولة نحو المستقبل بكل ثقة وطموح، وإننا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، سنظل حريصين على تبني أعلى معايير الجودة والأخذ بأحدث مستجدات العصر في التعليم والبحث العلمي.