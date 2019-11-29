عروض عسكرية في احتفالات وزارة الدفاع باليوم الوطني الـ 48

المصدر: دبي- وام

أقامت وزارة الدفاع، أمس، في معسكر ند الشبا بدبي احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، والفريق محمد عبدالرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد، واللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة.

وعدد من كبار ضباط وضباط صف وأفراد ومنتسبي وزارة الدفاع. وتضمن الحفل عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، تُليت بعده آيات من الذكر الحكيم، ردد بعدها ثلة من أفراد القوات المسلحة قسم الولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها وقيادتها، مجددين العهد بالدفاع عن الوطن في البر والبحر والجو.

وألقيت بعد ذلك قصائد شعرية وطنية تتغنى باليوم الوطني، وبعد ذلك تم تكريم الموظفين المميزين في وزارة الدفاع، بعده أقيم عرض للفرقة العسكرية الموسيقية، وتبعه عرض آخر للمدرسة الثانوية العسكرية.