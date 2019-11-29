«نداء» تركز على مسيرة التنمية الشاملة المستدامة

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمدة لدى حكومة دبي، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات.

وذلك في الخيمة التراثية للساحة الخارجية في مقر المؤسسة في دبي بحضور كبار المسؤولين وموظفي المؤسسة وعلى رأسهم سعادة منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء».

وأشاد بوعصيبه خلال كلمته بدور قيادة الإمارات الرشيدة في تسريع عملية النمو، حيث باتت الدولة تتصدر المؤشرات العالمية في العديد من المجالات، وعاهد على مواصلة التزام مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» بالمضي قدماً في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة.

وقال: «تتجدد اليوم ذكرى الوحدة والتماسك والعطاء في بلد أعطاه الله نعم كثيرة حُسن استغلالها لما فيه خير أبنائها. إن هذا اليوم هو يوم مجد لكل الإماراتيين سجله التاريخ في أنصع صفحاته وأخلدها، إنه يوم تظهر فيه مشاعر الصدق والولاء والتلاحم بين القيادة والشعب، وتتفجر فيه مظاهر الفرحة بدولة الإنجازات والطموحات اللامحدودة، ما يعكس حكمة النهج السياسي والاقتصادي الذي تتبعه دولة الإمارات في سبيل بناء الدولة ورفاهية المواطن».