الصايغ يبحث مع وزير خارجية نيوزيلندا تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلاندا، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، واستعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت مباحثات الجانبين سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في منطقة الباسيفيك.

ورحب معالي الصايغ بزيارة ونستون بيترز، مؤكداً ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات ونيوزيلندا من تطور مستمر في ظل دعم من قيادتي البلدين .