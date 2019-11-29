سيف بن زايد يشهد تخريج دورة متخصصة للقوات الشرطية

المصدر: أبوظبي - وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخريج دورة الأسلحة الخاصة والتكتيكات «1.2» رقم 4 ودورة الاستجابة الآلية المسلحة «1.1» رقم 7 وتطبيق البيان العملي، ضمن تعزيز الاستجابة والاستعدادات للقوات الشرطية ورفع القدرات والمهارات التكتيكية في مواجهة كافة التحديات، وذلك بشراكة بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وحضر الحفل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وبدأ الحفل عند وصول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى أرض الميدان، وبعد أن عُزف السلام الوطني استعرض سموه طابور الخريجين، ثم ألقيت عدة كلمات في المناسبة تحدث فيها اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد الركن مسلم الراشدي من قياده حرس الرئاسة بالقوات المسلحة.

واشتملت التدريبات التي جرى استعراضها على استخدام السلاح والرماية واللياقة البدنية ومهارة الميدان والمعركة والقتال في المناطق المبنية والأمن الداخلي .

سيف بن زايد متحدثاً خلال الحفل بحضور حمد الرميثي ومطر الظاهري وسيف الشعفار وكبار الضباط .