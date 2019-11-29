تخريج الفوج الثاني من طلبة الماجستير بأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية.

وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس الخميس على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة الماجستير في العلوم الشرطية والبالغ عددهم 61 طالباً وطالبة في تخصصات إدارة الشرطة والبحث الجنائي.

وبدأت وقائع الحفل بعزف السلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فيلمٍ تسجيلي يتناول برنامج الماجستير في العلوم الشرطية، وتخصصاته المختلفة وأهدافه، ومساقاته الدراسية.

وألقى بعدها العقيد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، كلمةً رفع خلالها باسم أسرة الأكاديمية وأعضاء الهيئتين التعليمية والتدريبية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية، على تخريج دفعة من الطلبة الساعين إلى رفع مستوياتهم العلمية والعملية بما يعود بالفائدة على مجتمعهم.

وألقى الخريج فيصل جمعة الحوسني كلمةً بالنيابة عن زملائه الخريجين عبر فيها عن مدى سعادتهم بالوصول إلى هذا الإنجاز العلمي في صرح أكاديمي متميز رافعاً أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه الدائم لأبنائه الطلبة ومكرمته السخية المتمثلة في تكفّله بالنفقات الدراسية لطلبة الدراسات العليا، والتي كان لها الأثر الإيجابي الكبير على الطلبة، سعياً من سموه على تشجيع العلم والتعلم.

بعدها تفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بتسليم الشهادات للخريجين، مهنأ سموه الخريجين بما حققوه من إنجاز علمي ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهماهم.

وفي نهاية حفل التخريج تم التقاط الصور التذكارية لسمو راعي الحفل مع الخريجين، حيث هنأ سموه الخريجين، متمنياً لهم التوفيق والسداد واستكمال مسيرتهم العلمية والمعرفية، واستثمار الإمكانات والموارد المتاحة لتسهيل عملية التعلم واكتساب العلوم والخبرات في مختلف التخصصات العلمية والأمنية.

وكان سمو ولي عهد الشارقة قد صافح قبيل حفل التخريج ضباط شرطة الشارقة الذي شملهم قرار الترقية إلى رتبهم التي تلي رتبهم الحالية والبالغ عددهم 108 ضباط هنأهم خلالها بهذه الترقية ودعاهم إلى بذل المزيد من العطاء وتطوير معارفهم ومهاراتهم، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم، وتفضل سموه بالتقاط صورة تذكارية مع الضباط.