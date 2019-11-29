تنظيم العرس الجماعي الـ 15 في الظفرة

المصدر: منطقة الظفرة - وام

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، شهد الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مساء أمس العرس الجماعي الـ 15 الذي أقيم في مجلس مدينة زايد وشارك فيه 58 شاباً من مختلف مدن منطقة الظفرة ونظمه ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

حضر الحفل سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وغنام المزروعي رئيس دائرة الموارد البشرية في أدنوك، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين في منطقة الظفرة ووجهاء وأعيان المنطقة وأهالي وأقارب العرسان.

وصافح الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى أرض الاحتفال جموع الحاضرين والمدعوين والعرسان والتقط الصور التذكارية معهم وتمنى لهم حياة أسرية هانئة تحفها السعادة والسكينة والبركة والنجاح.

وقدم طلبة المدارس والفرق الشعبية لوحات وأهازيج شعبية شارك فيها العرسان وذووهم تعبيراً عن فرحتهم.

وأكد الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة حرص القيادة الرشيدة على دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والتي تصب في مصلحة أبناء الوطن وتعينهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي.

وقال: «إن تنظيم الأعراس الجماعية في منطقة الظفرة ينطلق من الإيمان العميق بضرورة دفع مسيرة الشباب نحو الغد المشرق وحُسن رعايتهم باعتبارهم لبنة البناء ودعامة المستقبل وعنصراً اجتماعياً فعالاً نتطلع من خلاله إلى آفاق الغد المشرق».

وأثنى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على دعم شركة أدنوك لمبادرة ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في تنظيم مثل هذه الأعراس الجماعية التي ستوفر على الشباب وتخفف عنهم تكاليف الزواج الباهظة.

كما قدم الشكر لكافة القائمين على العرس الجماعي وأعضاء اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد ساهم في نجاح الحفل ورسم الفرح والبهجة في نفوس الحاضرين.

ومن جانبهم أعرب العرسان عن سعادتهم برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، للعرس الجماعي وتشريفهم بحضور الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان لهذا العرس الجماعي الذي يأتي تعبيراً عن حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم كافة أشكال الدعم لإقامة الأعراس الجماعية وتوجيهاتها بتسخير الإمكانيات المختلفة للراغبين بالزواج من أبناء الوطن للتيسير عليهم ودعم حياتهم الاجتماعية بعيداً عن أعباء وتكاليف حفلات الزفاف وبما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم المعطاء.