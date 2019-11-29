حاكم الشارقة يفتتح قاعة واستراحة ساحة الشهداء

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مبنى قاعة واستراحة ساحة الشهداء الواقعة بالقرب من المدينة الجامعية في الشارقة.

وبعد قص الشريط التقليدي إيذاناً بالافتتاح الرسمي تجول سموه في أرجاء قاعة ساحة الشهداء، واستمع سموه لشرح حول ما تضمه القاعة من مرافق وخدمات للزوار.

وشاهد سموه فيلماً وثائقياً يسلط الضوء على مراحل بناء ساحة ونصب الشهداء الذي وجه سموه بتشييده وشارك في بنائه أفراد القوات المسلحة، تخليداً لذكرى شهداء القوات المسلحة البواسل الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن والذود عن حياضه والحفاظ على أمنه واستقراره.

كما تفقد سموه المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة ويتضمن لوحات عن النصب التذكارية في إمارة الشارقة، والتي تؤكد المكانة العلمية والثقافية التي وصلت إليها إمارة الشارقة في مختلف الميادين والأصعدة.

تطوير

وكان سموه قد وجّه في وقت سابق بتطوير ساحة ونصب الشهداء، وتضمنت المرحلة الثانية من تطوير ساحة الشهداء: إنشاء قاعة واستراحة تضم مطعماً ودورات مياه وساحة جلوس خارجية ومضماراً مطاطياً حول ساحة الشهداء على طول 1589 متراً.

ساحة

وشُيّدت قاعة ساحة الشهداء على مساحة 180 ألف متر، ويمتاز مبنى القاعة والاستراحة بتصميمه الفريد على شكل هلالي مزخرف، باللون الذهبي والأخضر.

شهد الافتتاح إلى جانب الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

وعبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والمهندس صلاح بن بطي المهيري المستشار في دائرة التخطيط والمساحة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعلي إبراهيم المري رئيس إدارة الدكتور سلطان القاسمي.