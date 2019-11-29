مذكرة تفاهم لتقسيط المخالفات المرورية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

وقّع اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، مذكرة تفاهم مع مصرف عجمان، يمثله محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان.

وذلك ضمن إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين شرطة عجمان ومصرف عجمان لإيجاد خطة سداد ميسرة للمخالفات المرورية في إطار الاشتراطات والأحكام المحددة في مذكرة التفاهم وطبقاً لأحكام واشتراطات البنك المركزي.

وقال قائد عام شرطة عجمان: «إن توقيع المذكرة يمكن الجمهور من وضع خطة سداد بأقساط تمتد من 3 إلى 6 أشهر، للمتعاملين الذين ترتبت عليهم مخالفات بقيمة 1000 درهم فأكثر».

وتقضي المذكرة بأن «تقدم شرطة عجمان خدمة تقسيط دفع المخالفات المرور لعملاء مصرف عجمان من خلال بطاقات الائتمان الصادرة من المصرف وبسعر فائدة صفر%».