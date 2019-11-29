مشاركة مصرية رفيعة المستوى في «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الشباب العربي مشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، في فعاليات الدورة الأولى والتأسيسية من «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي.

وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، ويستضيف أبرز القيادات العربية الشابة في أبوظبي يومي الـ 10 والـ 11 من ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور أشرف صبحي: «تبادل الخبرات في مجال تمكين الشباب مع مختلف المؤسسات في العالم العربي، يسهم في تعزيز التنسيق المشترك على المستوى الحكومي العربي لصناعة فرص مستقبلية واعدة للشباب، وخاصة على مستوى وزارات الشباب والمؤسسات الحكومية المعنية بشؤون الشباب العربي.

ويوحد جهود تطوير الفرص المتاحة للشباب العربي في مختلف المجالات، سواء على مستوى التعليم أو التدريب الفني والمهني أو تطوير إبداعات الشباب أو تأهيلهم لخوض ميادين ريادة الأعمال وقطاعات اقتصاد المستقبل».

وأضاف: «تأتي مشاركة وزارة الشباب والرياضة المصرية في الفعاليات العربية والدولية البارزة التي تركز على القضايا والتحديات الماثلة والفرص المتاحة أمام الشباب اليوم في سياق رؤيتها الهادفة إلى الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري».

رسالة

ويعزز حضور وزارة الشباب والرياضة المصرية للحدث العربي الأكبر من نوعه على مستوى القيادات الشبابية الحكومية وشبه الحكومية رسالتها في إطلاق سياسة وطنية للشباب وللرياضة يشارك فيها كافة فئات المجتمع، وتوفير فرص واعدة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبنّي المبادرات الشبابية والرياضية، وتوسيع الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع.

شراكة استراتيجية

وتأتي المشاركة المصرية رفيعة المستوى في الاجتماع العربي للقيادات الشابة في أبوظبي لتكمّل الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالشباب في جمهورية مصر العربية من خلال المؤتمرات الوطنية والملتقيات العالمية للشباب، ولتعزز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على مختلف المستويات، وتدعم العمل العربي المشترك المعني بالشباب.

أجندة

تشمل أجندة «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» جلسات تفاعلية ولقاءات موسّعة لمناقشة التحديات والطموحات التي يحملها الشباب العربي، وتفعيل منظومة عربية مشتركة لتمكين الإبداعات الشبابية وتحويلها إلى واقع، وتعزيز دور الشباب في مسارات التنمية في الدول العربية، فضلاً عن إطلاق مجموعة من الدراسات والمبادرات المتخصصة بدعم وتمكين الشباب.