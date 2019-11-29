«أبوظبي الرقمية» تحصد «جائزة سالم العلي الصباح للمعلوماتية»

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت هيئة أبوظبي الرقمية على جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الـ 19، والتي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وتحظى برعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وحصدت هيئة أبوظبي الرقمية هذه الجائزة المرموقة عن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» باعتبارها مشروعاً حكومياً مبتكراً يلعب دوراً بارزاً في تقديم تجربة ريادية ضمن القطاع الخدمي الحكومي، من خلال تقديم خدمات رقمية سلسة وسريعة، مصممة لتلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز سعادتهم ورضاهم.

حفل

وتسلمت الدكتورة روضة السعدي، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية الجائزة خلال حفل أقيم في العاصمة الكويت برعاية وحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعدد كبير من المسؤولين وممثلي الجهات الفائزة من مختلف أقطار العالم العربي.

وتعليقاً على ذلك، قالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس الجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق عمل الهيئة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وشركائنا من القطاع الخاص، لتقديم تجربة خدمات حكومية سلسة وسريعة قادرة على تلبية تطلعات المتعاملين بمختلف فئاتهم، بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى إسعاد المتعاملين والمجتمع بكافة أطيافه».

وتقوم هيئة أبوظبي الرقمية بإدارة منظومة «تم» والإشراف عليها بهدف تقديم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية وذلك من خلال دمج 1600 خدمة حكومية بمفهوم الرحلة المتكاملة وضمن منصة رقمية موحدة، تشمل موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً ومراكز خدمة ومركز اتصال حكومة أبوظبي، وذلك بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.