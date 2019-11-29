بريد الإمارات تصدر طابعين تذكاريين

المصدر: أم القيوين - وام

حضر الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين احتفالات الدائرة باليوم الوطني الــ 48 للدولة. وتفقد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا مع مديري القطاعات والإدارات وعدد من المسؤولين وموظفين الدائرة، فعاليات الاحتفال التي أقيمت في مقر الدائرة، وشملت فقرات تراثية ركزت على الموروثات الشعبية والعادات الإماراتية، إضافة إلى تنظيم «مائدة التسامح لمختلف الشعوب» إلى جانب عروض فنية ورقصات استعراضية.

ورفع الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود وإلى شعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48، داعياً الله أن يعيده بالخير والنماء والتقدم على حكومة دولة الإمارات وشعبها والمقيمين فيها.

وأكد أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية هو تجديد الولاء والبيعة في كل قلب مواطن ومقيم بالدولة لقيادتها وهو تجسيد للفخر والاعتزاز بالقادة المؤسسين، الذين اتحدوا بقوة وإخلاص لإرساء اللبنات الأولى لهذا الوطن العظيم الذي ولد شامخاً معطاء، وسطر مسيرته التنموية بكل عزم وثقة خلال 48 عاماً من الإنجازات والارتقاء والتطور والتنمية في كل القطاعات والمجالات بالدولة.