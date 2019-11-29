«دور القيادة في التنمية المستدامة» محاضرة لمركز الإمارات للدراسات

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أول من أمس محاضرة بعنوان «دور القيادة في تحقيق التنمية المستدامة» ألقتها الباحثة المغربية سكينة توفيق.

وذلك في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمقر المركز في أبوظبي.

وشهد المحاضرة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومحمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية لدى الدولة وجمع من المفكرين والكتاب والصحفيين وبعض.

وألقت المحاضرة الضوء على أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنها مجموعة من الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تعرف أيضاً باسم الأجندة العالمية 2030 وهي 17 هدفاً تمثل رؤية ودعوة عالمية؛ للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض.