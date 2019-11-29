ديوان المحاسبة يحتفي باليوم الوطني الثامن والأربعين

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفل ديوان المحاسبة بمقره الرئيسي بأبوظبي، باليوم الوطني الثامن والأربعين بحضور الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة وبمشاركة عدد من موظفي الديوان.

وجرت مراسم عزف السلام الوطني لدولة الإمارات وتضمن البرنامج إلقاء قصائد شعرية تغنت بحب الوطن والانتماء والولاء له، وعروضاً لأهم إنجازات الديوان وعرضاً لفيلم تاريخ الإمارات والنشاطات التراثية تعبيراً عن التمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون.

تبريكات

ورفع رئيس ديوان المحاسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات.

وأكد العميمي بهذه المناسبة: «أن الاحتفال باليوم الوطني ويوم الشهيد هو مناسبة عزيزة على شعب الإمارات ويعد مصدر فخر واعتزاز ولما قدمته الأرواح لهذه الأرض المباركة. وأن هذه المناسبة تعد فرصة لإلقاء الضوء على صفحة كاملة من الإنجازات والتأهب لصفحة جديدة من العطاء والتضحية في سبيل هذا الوطن الغالي».

وأشاد بجهود منتسبي ديوان المحاسبة، معرباً عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققها ديوان المحاسبة على الصعيد الدولي والمحلي. وأثنى على الجهود المبذولة التي ساهمت في التقدير من القيادة الرشيدة ومتخذي القرار والمعنيين وألقت صدى كبيراً في المحافل الدولية مما عكس على الأداء العام وساهم في إبراز دولة الإمارات افي ملف مكافحة الفساد عالمياً.