مستشفيات وزارة شؤون الرئاسة تنظم فقرات وطنية وتراثية

المصدر: رأس الخيمةــ البيان

نظمت المستشفيات التابعة لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من الفقرات الوطنية والتراثية ابتهاجاً باليوم الوطني الثامن والأربعين، وعبرت الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في المستشفى عن سعادتهم في الاحتفال بهذا اليوم الذي يجسد روح الولاء والانتماء للوطن وقادته العظماء.

وقال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية برأس الخيمة: يسعدنا اليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني الثامن والأربعين أن نغتنم هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً لنتقدم بالتهنئة القلبية الصادقة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حفظهم الله.

وأضاف: نتوجه بأحر التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى شعب الإمارات الوفي، داعياً الله العلي القدير أن يمنّ على وطننا الغالي بالأمن والاستقرار وأن يحفظ قادتنا وأن يسدد خطاهم في تعزيز مسيرة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات ويلبي أماني وتطلعات أبناء هذا الوطن المعطاء. وقالت الشيخة بدور المعلا، مديرة العلاقات العامة والحكومية في مستشفى خليفة العام بأم القيوين: إن جميع العاملين في المستشفى يشعرون بسعادة غامرة في هذا اليوم.

وذلك نظراً للإنجازات التي تحققت في ظل الاتحاد وما استطاعت الدولة من تحقيقه لإسعاد مواطني الدولة وكافة من يعيشون على أرضها الطيبة. وأضافت: أن الفرحة التي تعيشها البلاد بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس الاتحاد تنعكس على كل من يعيش على أرض الدولة، مشيدة بالإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات وعلى الأخص في المجال الصحي من خلال ما وفرته من منشآت طبية وأحدث الأجهزة والمعدات والطواقم والكوادر في مختلف التخصصات الطبية.