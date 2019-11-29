شرطة الشارقة تنظم «العمل الإنساني والشباب»

المصدر: الشارقة - البيان

شهد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، بقاعة الجواهر بالشارقة، الحلقة الشبابية التي نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتنسيق مع مؤسسة القلب الكبير..

والتي جاءت تحت عنوان: «العمل الإنساني والشباب»، وذلك بحضور مريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير، والدكتور عبدالله السويجي مدير كليات التقنية العليا بالشارقة، والمقدم جابر النعيمي مدير إدارة مكتب القائد العام لشرطة الشارقة.

وسهيلة الوالي مدير مشروع حلقات شبابية بالمؤسسة الاتحادية للشباب، والنقيب حميد الكندي رئيس مجلس شباب شرطة الشارقة، وعدد من الضباط أعضاء المجلس، وممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والمدنية المختلفة.

أدار الجلسة النقيب سيف الزعابي، عضو مجلس شباب شرطة الشارقة، حيث تناولت الجلسة عدداً من المحاور، تضمنت دور مؤسسة القلب الكبير في دعم الشباب في العمل الإنساني، وطرق المساهمة والتوعية في هذا المجال، والصعوبات التي تواجه الشباب للمشاركة فيه على المستوى الدولي.

والدواعي الأمنية للمشاركة في العمل الإنساني، إلى جانب الحلول التي تساعد على مشاركة فئة الشباب في الأعمال الإنسانية والتطوعية الخارجية المختلفة عن طريق المؤسسات المعتمدة، ومساهمة مؤسسة القلب الكبير في هذا الجانب، ونشر التوعية في أوساط الشباب بأهمية المشاركة في الأعمال الإنسانية.

ورحب العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة بالحضور، معبراً عن سعادته بمشاركة الشباب بهذه الجلسة التي تستشرف المستقبل في مجالات العمل الإنساني، وتقديم العون للمحتاجين في مختلف بقاع الأرض.