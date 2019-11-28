"جامعة الفلاح" تدخل غينيس بأكبر سجادة زهور طبيعية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح وضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية للعام 2019 وبمشاركة أكثر من 5000 متطوع من الشباب وطلاب المدارس والجامعات من أكثر من 150 جنسية مقيمة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع وزارة التسامح شاركت جامعة الفلاح في مبادرة أكبر سجادة زهور طبيعية في العالم تدخل بها موسوعة جينس للأرقام القياسية.

وجاءت مشاركة الجامعة من خلال فريق مفلح التطوعي الذي يقوده كل من الطالب حمود سعيد أحمد بوزنجال والطالب محمد ثاني الفلاسي من كلية الاتصال الجماهيري، وبإشراف عميد الكلية الدكتور حسن مصطفى والدكتورة رينيه أبو خوذة استاذة العلاقات العامة بالجامعة.

واحتوت السجادة على شعارات المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية إضافة إلى المعالم الوطنية الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووصلت مساحة سجادة الزهور الطبيعية إلى مساحة أكبر من ملعبين كبيرين لكرة القدم بمقدار 50 طن من الزهور، كما شهدت الاحتفالية مجموعة متنوعة من العروض المسرحية والفنية وبرامج مخصصة للأطفال وذلك على المسرح المقام على جانب سجادة الزهور.