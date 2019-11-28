المنصوري والنيادي في احتفالات مكتب أبوظبي التنفيذي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّم مكتب أبوظبي التنفيذي احتفالية مشتركة في منتزه خليفة جمعت 18 جهة حكومية، بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط أجواءٍ تملؤها مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، بحضور عدد من أعضاء المجلس التنفيذي ومديري العموم، والمئات من موظفي الجهات المشاركة.

وشهدت الفعالية استضافة رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، اللذين تفاعل معهما الحضور، بالحوارات والصور التذكارية. واستضاف مسرح الاحتفالية لقاء مع رائد الفضاء هزاع المنصوري، الذي روى قصة الإنجاز التاريخي الذي سجله لدولة الإمارات، بصفته أول رائد فضاء عربي ينضم إلى بعثة محطة الفضاء الدولية.

وتضمنت الاحتفالية، بهذه المناسبة الوطنية التي تعكس قيم الاعتزاز باتحاد دولة الإمارات وتُبرز أهمية الإنجازات التي تحققت منذ قيامه قبل 48 عاماً، عدداً من الفعاليات والعروض التراثية والترفيهية.

وبدأت الاحتفالية بالنشيد الوطني من خلال عازف العود فيصل الساري وفرقته الموسيقية، ثم تابع المشاركون عرض فيديو تاريخ الإمارات الذي تناول مشاهد تاريخية، ولقطات رافقت إعلان قيام دولة الإمارات، ومشاهد لأبرز المعالم الحضارية في أبوظبي ودولة الإمارات التي تحققت بفضل جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، الذين عملوا بكل عزيمة وإخلاص على تحقيق آمال وطموحات شعب الإمارات.

ثم أدى طلبة من وزارة التربية والتعليم عرض أوبريت «أرض التسامح»، عبّروا خلاله عن أهمية إعلاء قيمة التسامح في المجتمع الإماراتي، والدور الريادي لدولة الإمارات في نشر مفاهيم التعايش وقبول الآخر.

واستمتع الحضور بعروض العيالة التي تعبّر عن غنى الإرث الثقافي لدولة الإمارات.

تفاعل

وتفاعل الحضور مع مقدم الاحتفالية الإعلامي حسين العامري الذي طرح مجموعة من الأسئلة في المسابقة الثقافية، تناولت جوانب مختلفة من الثقافة والتقاليد الإماراتية.

وشارك في الاحتفالية مكتب أبوظبي التنفيذي، ودائرة القضاء، ودائرة المالية، والإدارة العامة للجمارك، ودائرة الإسناد الحكومي، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الصحة، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، وهيئة الموارد البشرية، وهيئة أبوظبي الرقمية، ومركز الإحصاء، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، twofour54، وشركة أبوظبي للضمان الصحي «ضمان».