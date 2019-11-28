انطلاق مهرجان حتا للعسل بمشاركة 42 عارضاً ومنتجاً محلياً

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

افتتحت بلدية دبي أمس النسخة الرابعة من مهرجان حتا للعسل بمشاركة 42 عارضاً ومنتجاً محلياً من منتجي العسل ومربي النحل، وذلك في في إطار خطة حتا التنموية الشاملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي، خلال افتتاح مهرجان حتا للعسل بحضور المهندس طالب عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية، إن المهرجان بات حدثاً سنوياً ينتظره منتجو العسل والجمهور من مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن المهرجان الذي يستمر على مدار ستة أيام متواصلة يقدم أصنافاً ومذاقات متنوعة، ويشارك فيه 42 منتجاً ومربياً للنحل.

وأضاف: إن المهرجان يأتي ضمن تقديم سبل الدعم المتنوعة للصناعات المحلية التي تشتهر بها المنطقة، إذ يجمع الحدث مجموعة كبيرة من النحالين من الإمارات والخليج العربي والعالم، من أجل تبادل الخبرات، ومناقشة أنجح طرق وأساليب تحسين عمليات إنتاج العسل، الذي يعتبر من الصناعات العريقة في منطقة حتّا، علاوة على عرض أصناف مختلفة من العسل تنتجه مناحل المنطقة، منوهاً بأن الدورة الرابعة للمهرجان تشهد قبولاً كبيراً من المنتجين المحليين.

صناعة العسل

وأوضح العوضي أن المهرجان يهدف في المقام الأول إلى دعم قطاع إنتاج عسل النحل على مستوى الدولة، إذ يعد منصة تجمع المعنيين في هذه المجال وتتيح لهم الفرصة لتبادل الخبرات ومناقشة أوضاع صناعة العسل من مختلف جوانبها للوقوف على المعطيات التي من شأنها أن تسهم في مزيد من التطوير، علاوة على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة التي يتم عقدها خلال فترة انعقاد المهرجان.

وأشار إلى أن فعاليات المهرجان المختلفة تتيح الفرصة للجمهور للمعرفة أنواع العسل، وطرق التمييز بينها، إذ تشمل المنتجات المعروضة عسل السدر والشوكة والطلح والسمر والسلم والضهي والقتاد والصيفي والسحاه والبرسيم والربيعي والحمضيات، التي يُمكن تمييزها من خلال درجة لونها ورائحتها، التي يحددها المصدر النباتي الذي يؤخذ العسل من رحيقه، لافتاً إلى أن بعض أنواع العسل نادرة، إذ تستخرج من أشجار تنمو في مناطق محدودة، وتزهر مرة واحدة في السنة.

نقطة جذب

ويتكامل «مهرجان حتَّا للعسل» مع بقية جهود ومبادرات بلدية دبي للارتقاء بمستوى خدماتها في حتّا، نظراً لما تشكله هذه المنطقة من أهمية تاريخية وتراثية، والمساهمة في تعزيز موقعها كمقصد سياحي ونقطة جذب قوية بالاستفادة من المقومات الطبيعية للمنطقة، فضلاً عن مساهمة البلدية في دعم الصناعات المحلية، وتوفير فرص التسويق الملائمة لها، وبهدف توسيع دائرة النفع الاقتصادي لأهالي حتّا، ومساعدتهم على إطلاق كامل طاقاتهم، وتوظيفها بأسلوب مؤثر في تعزيز تنمية المنطقة.

جودة

يستقبل المهرجان الجمهور في قاعة حتا، لمدة ستة أيام، خلال الفترة من تاريخ 27 نوفمبر ولغاية 2 ديسمبر 2019، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً، وتقدم مختبرات دبي فحوصات فورية للجمهور الراغبين في شراء العسل، حيث يمكن للزائر فحص جودة العسل قبل الإقدام على شرائه عن طريق فنيي المختبرين المتواجدين طيلة أوقات عمل المهرجان.