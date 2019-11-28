«قضاء أبوظبي»: تسجيل 1668 وصية لغير المسلمين من 64 جنسية

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

كشفت دائرة القضاء- أبوظبي عن إنجاز مكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين بدائرة القضاء في أبوظبي، 1668 وصية لـ 64 جنسية منذ بداية إنشائه في شهر أغسطس 2017 وحتى نهاية أكتوبر الماضي 2019.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض «القضاء والتسامح»، الذي نظمته الدائرة تحت شعار «على نهج زايد» مؤخراً.

وأوضحت الدائرة أن مكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين حقق نجاحاً كبيراً منذ إنشائه، وفق قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في تحقيق أهدافه المنشودة بتسجيل الوصايا لغير المسلمين عبر الطريقة، التي تناسبهم في كتابة الوصية، وذلك في إطار جهود الدائرة نحو إنشاء بنية تحتية مؤسساتية، تكرس قيم التسامح وقبول الآخر، وتتوافق مع البنية التشريعية في القانون الإماراتي، والثقافة المجتمعية، التي تميز بها شعب دولة الإمارات.

وأفادت بأن إنشاء مكتب تسجيل وصايا غير المسلمين، جاء ضمن جهود تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، من خلال ترسيخ مكانتها عالمياً وجهة مثالية للإقامة والعمل لكل الجنسيات والأديان، إضافة إلى دعم تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة، ولا سيما في القطاع العقاري والأصول الثابتة المملوكة.

حماية

وبينت أن المكتب يرفع درجة الحماية القانونية لأصول غير المسلمين المملوكة في أبوظبي، عبر منح الوافد غير المسلم اختيار الطريقة، التي تناسبه في كتابة وصيته، في ما يخص التصرف بممتلكاته المتروكة بعد الوفاة، والسماح بتحويل أصوله، بما يتفق مع رغباته التي أوصى بها. وأوضحت أن آلية عمل المكتب توفر ضماناً قانونياً للميراث والتركات والوصايا، عبر إنشاء سجل خاص بتسجيلها، والنظر في جميع القضايا الخاصة بتنفيذ الوصايا المسجلة بالنسبة للتركات والممتلكات التي تقع داخل إمارة أبوظبي للمقيمين وغير المقيمين.

وأشارت إلى أن اللائحة التنظيمية تتضمن إجراءات تسجيل الوصايا وإتاحتها للجمهور برسم قدره 950 درهماً، إضافة إلى تحديد الشروط المتعلقة بصاحب الوصية والمستندات المطلوبة.

حقوق

وأكدت أن المكتب أسهم منذ تدشينه في حماية حقوق وحريات الأفراد وخصوصية انتماءاتهم واعتقاداتهم المختلفة تحت مظلة دستور الدولة، الذي أكد تمتع الأجانب بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية.

دليل إرشادي

أشارت دائرة القضاء - أبوظبي إلى أنه تم إصدار دليل إرشادي حول إجراءات تصديق الوصية تسهيلاً على المتعاملين لمعرفة كيفية تصديق وصاياهم، حيث تتم إجراءات تصديق الوصية عن طريق إدخال المعاملة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، ومن ثم اعتمادها وسداد الرسم المقرر لها، ومن بعدها يتم التواصل مع المكتب لتحديد موعد للحضور للتوقيع وتصديق الوصية، وكتابة الوصية تكون سواء من الشخص نفسه أو عن طريق أحد المكاتب القانونية.