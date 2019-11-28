«منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع» يستقطب 13 راعياً

المصدر: دبي - البيان

استقطبت الدورة السادسة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، المقرر عقده في الفترة من 7-10 ديسمبر المقبل، 13 راعياً من قطاعات مختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويمثل هؤلاء الرعاة شركات ومؤسسات اقتصادية وصناعية وتجارية وخدمية تتمتع بخبرات طويلة في مجالات عملها.

وتنظم المنتدى هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية، وشركة إعمار العقارية، والمعهد العالمي لإدارة المشاريع. وأكّدت موزة سعيد المري، مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع إن أبرز الرعاة هم شركة النفط السعودية (أرامكو)، التي حظي الاكتتاب العام على جزء من أسهمها اهتماماً واسعاً من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وترعى (أرامكو) منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع كراعٍ استراتيجي.

وقالت المري: «لقد حاز المنتدى بدورته السادسة 2019 على 13 رعاية من: شركة النفط السعودية (أرامكو) راع استراتيجي، شركة فالكن سيتي أوف وندرز راع استراتيجي، المؤسسة الوطنية الصينية لهندسة الإنشاءات راع استراتيجي، شركة الفطيم للآليات والماكينات (فامكو)، وانضمَّ كل من ألستوم راعي حقيبة المشاركين، وبارسونز راعي حامل بطاقة التعريف، والاتحاد للقطارات، سيسترا ولارسن وتوبرو رعاة فضيين، وبلانيس وير شريكاً تكنولوجياً، والمعهد الدولي للتعليم شريكاً تعليمياً، وشريكين اثنين هما جمعية المهندسين الإماراتيين ومجلة كونستركشن ويك».

ولفتت المري إلى أن مشاركة العديد من الرعاة، الذين يمثلون شركات محلية وعالمية بارزة في مجال إدارة المشاريع، في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، سيثري هذه التجربة العالمية الرائدة، التي أصبحت تحقق النجاح تلو الآخر منذ الدورة الأولى.