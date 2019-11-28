مواعيد عمل «إقامة دبي» في يوم الشهيد واليوم الوطني

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن مواعيد عملها، خلال عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني لدولة الإمارات الـ48، وذلك يوم الأحد 1 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019 في قسم الخدمات بمطار دبي الدولي- مبنى رقم 3 الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين، وضمان استمرارية العمل خلال عطلة العيد.

ودعت إقامة دبي المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي الخاص بها «GDRFA DUBAI» المتوفر عبر تطبيقات الهواتف الذكية خلال العطلات، لتسهيل عملية إنجاز معاملاتهم واختصارها في خطوة واحدة. ويمكن للمتعاملين تقديم استفساراتهم بالاتصال بخدمة مركز آمر لسعادة المتعاملين على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.