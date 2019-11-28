الهاملي: «بنك الإمارات للوظائف» بوابة مبتكرة لتمكين المواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

ثمن معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس «لجنة التوطين» إطلاق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، «بنك الإمارات للوظائف»، والذي يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام كافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة.

وقال معاليه: «إن إنشاء «بنك الإمارات للوظائف» جاء نتيجة لدعم سموه وتوجيهاته ومتابعته المستمرة للخطوات التنفيذية التي تقوم بها الجهات الحكومية المعنية بملف التوطين والتي تعمل وفقا لمبدأ تكامل الأدوار والشراكة الاستراتيجية، وبالتالي السعي المشترك والحثيث نحو تحقيق مستهدفات التوطين بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة على ارض الواقع وبالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين والمواطنات».

واعتبر: «أن «بنك الإمارات للوظائف» يشكل بوابة مبتكرة للربط المباشر بين المواطنين والمواطنات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه تمكين الراغبين بالعمل وتوجيههم نحو الفرص الوظيفية المتوافرة لدى هذه الجهات بالتوازي مع تمكين الجهات المستهدفة من استقطاب الكفاءات الوطنية بما يلبي احتياجاتها الوظيفية».

تسهيل

وأضاف معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن «بنك الإمارات للوظائف» من شأنه اختصار الوقت والجهد على الراغبين بالعمل وكذلك على الجهات المستهدفة خصوصاً في ضوء الجاهزية والدعم الذي ستقدمه الجهات الحكومية الثلاث الشركاء في آلية عمل «البنك» وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

ودعا المواطنين والمواطنات إلى الاستفادة من المميزات التي يوفرها «البنك»، لا سيما من حيث التقدم بشكل مباشر على الوظائف التي تعرضها الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

ويذكر أن «بنك الإمارات للوظائف» يعرض في مرحلته الحالية الوظائف ضمن مجموعة المهن المستهدفة والتي تحتاجها 160 جهة تشمل الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية من مؤسسات وهيئات اتحادية ومحلية، فضلاً عن شركات مساهمة عامة والمصارف الوطنية فيما سيتم في المرحلة الثانية المقرر تطبيقها في بداية الربع الثاني من العام المقبل إلزام القطاع الخاص بعرض وظائفه ضمن المهن المستهدفة.

ويمكن للمواطنين والمواطنات استعراض هذه المهن والتقديم عليها بشكل مباشر من خلال الموقع الإلكتروني aejobs.ae حيث تجري الجهات التي تعلن عن الوظائف مقابلات وظيفية مع المواطن الذي تتوافق مؤهلاته وقدراته مع متطلبات الوظيفة المطلوبة وفي حال اجتيازه للمقابلة تستكمل هذه الجهات إجراءات تعيينه.

إلزامية

تلزم آلية «بنك الإمارات للوظائف» الجهات المستهدفة بتوضيح الأسباب التي تقف وراء عدم اجتياز أي مواطن للمقابلة الوظيفية قبل السماح لها بتعيين غير المواطن على الوظيفة المعلن عنها وذلك كله خلال خمسة أيام عمل.