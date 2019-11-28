عبد الرحمن العويس: الإمارات تزخر بالقيادة الاستثنائية

المصدر: أدبي - البيان

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن إشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو القائد الملهم لمسيرة حافلة بالريادة والتميز، بعطاء وإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعتبر دليلاً على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تزخر بالقيادة الاستثنائية التي أسعدت أبناء دولة الإمارات باستدامة التنمية والازدهار، والمضي قدماً لمستقبل ونهضة الإمارات، التي تسمو وتزداد رفعة وثراءً بقيادتها الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة وريادتها في جميع المحافل الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية وجعلتها بوصلة للتميز والابتكار والتسامح.

وأضاف معاليه: «ومن أسباب تفوق الإمارات وازدهارها أنها غنية بالنماذج العظيمة التي تجسد روح التسامح، وتعكس أصالة قيم المجتمع الإماراتي، وموروثه الحضاري، حيث يمثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النموذج الحقيقي لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في التسامح، ويرسخ في حضوره وعطائه نموذج الإمارات الملهم للبشرية في التسامح والخير، فهو وهب أيامه لوطنه وحياته لرفعة بلده وساعاته لسعادة مواطنيه، وامتد خيره إلى عشرات الملايين من الأطفال حول العالم الذين يستفيدون من خيره وعطائه، فهو امتداد لإرث زايد الخير وظله الباقي بيننا في التسامح والخير والعطاء بلا حدود، وإبراز مكانة الإمارات كنموذج رائد للتسامح والخير والعطاء».