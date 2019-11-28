عبدالله الفلاسي: محمد بن زايد يحمل راية التسامح في العالم

المصدر: دبي - البيان

قال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن دولة الإمارات بلد التسامح والإنسانية وقد تأسست على مبادئ التسامح على يد مؤسسها وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف أن قادة دولة الإمارات ساروا على نهج المؤسس ورسّخوا مبادئ التسامح وسار على نهجهم شعب الإمارات الأبي.

وأوضح أن من النماذج المشرفة والنموذج الحقيقي والذي سيبقى يحمل إرث زايد في التسامح ويرسخ الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً للبشرية في هذا المجال هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يسير على نهج زايد حتى أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى بالتسامح.

وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيبقى يحمل راية التسامح في العالم ويرسخها منهاجاً وأسلوب حياة، وأصبح شعب الإمارات يشار إليه بالبنان في التسامح وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم.