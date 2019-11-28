عبد الله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع نيوزيلندا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونستون بيترز، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا وآليات تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، ومنها الطاقة المتجددة.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، التزامهما بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد، والعمل على ترسيخ قيم التسامح والسلام في العالم.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة ونستون بيترز، مؤكداً ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات ونيوزيلندا من تطور مستمر في ظل دعم من قيادتي البلدين، كما أشار إلى الحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد ونستون بيترز، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات، وتنمية أوجه التعاون المشترك، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووقّع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وونستون بيترز على مذكرة ترتيبات بشأن التعاون الإنمائي في مجال مشروعات الطاقة المتجددة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا.

حضر اللقاء العميد ركن طيار الدكتور محمد آل علي، مدير مديرية الشؤون الدولية في وزارة الدفاع، وأحمد الحاي الهاملي، مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما حضر من الجانب النيوزيلندي ماثيو هوكينز، سفير نيوزيلندا لدى الدولة، والعميد أنتوني هايوارد، ملحق الدفاع النيوزيلندي لمنطقة الشرق الأوسط في سفارة نيوزيلندا لدى الدولة، وستيوارت هورن، المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النيوزيلندية.