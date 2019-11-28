120 مليون درهم المبالغ المحصلة من الفعاليات الخيرية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن إجمالي قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من الفعاليات الخيرية التي تم تنظيمها في الإمارة منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر نوفمبر قد وصل إلى 120969067 درهماً.

وأشار تقرير الإنجاز الصادر عن إدارة المشاريع الخيرية في الدائرة إلى أن عدد الفعاليات الخيرية التي تم تنظيمها خلال الفترة وصل إلى 701 فعالية خيرية، كما قام مفتشو الإدارة بزيارة 491 فعالية منها، بهدف التحقق من التزامها بالأنظمة واللوائح المتبعة.وفيما يتعلق بالمخالفات في جمع التبرعات، أفاد التقرير الصادر عن الإدارة بأنه قد تمت مصادرة 85 حصالة مخالفة خلال فترة إعداد التقرير.

وأكد أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، سعي الدائرة المتواصل لتنمية العمل الخيري وفق أسس مؤسساتية واضحة تستند إلى مستهدفات البند التاسع من وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.