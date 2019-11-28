مواطنون: محمد بن راشد يولي سعادتنا أولوية قصوى

المصدر: متابعة: قسم المحليات

أكد مواطنون أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإعفاء مواطني الدولة من أصحاب المنازل في مشروع تطوير منطقة أبو هيل بديرة من القروض المتبقية عليهم، تسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرين إلى أن سموه يولي سعادة المواطن أولوية قصوى.

وثمّن سيف درويش مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أنها تسهم في توفير الحياة الكريمة والمستقرة للمواطنين ولأبنائهم.

وأكد أن سموه يحرص دائماً على دعم المواطنين للتخفيف من متطلبات الحياة من أجل أن ينعم الجميع بحياة سعيدة ومستقرة.

وقال إن قيادة دولة الإمارات تعمل على توفير كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وتسعى لسعادتهم، وتدفع عنهم المديونية، وتوفر لهم السكن الملائم، مؤكداً أن قيادة بهذا الكرم تتمناها كل شعوب العالم.

مسؤولية

وقال أحمد محرابي إن ما تقدمه قيادتنا الرشيدة من دعم متواصل ومبادرات لأبناء الإمارات لا تُعد ولا تحصى، وهذا يضاعف مسؤولية المواطن نحو قيادتنا الرشيدة التي تحرص دائماً على أن يكون المواطن في أعلى المراكز، وأن ينعم دائماً بالاستقرار والحياة السعيدة.

وأوضح أن مكرمة إعفاء المواطنين من أصحاب المنازل في مشروع تطوير منطقة أبو هيل بديرة، من القروض المتبقية عليهم، وقبلها الكثير من المناطق الأخرى، تهدف إلى توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.

وتوجه محرابي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ما يقدمه دائماً للدولة حتى صارت من أكثر الدول تقدماً ورقياً.

وأضاف: «نشكر الله عز وجل أن منحنا قيادة حكيمة ورشيدة تعمل ليل نهار لراحة المواطن والعمل على تلبية احتياجاته، وأن توفر له الرخاء والسعادة».

ولاء

من ناحيتها، قالت تماني المنصوري: «نحن نرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أباً لكل عائلة إماراتية وداعماً لكل فئات المجتمع، ودائماً نرى في استراتيجيات قادتنا أننا أولويتهم، فلا يزيدنا اهتمامهم إلا حباً وولاءً ورغبة وطموحاً في رفع اسم دولتنا الغالية في جميع المحافل الدولية».

وثمنت المنصوري المبادرات التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والقيادة الرشيدة، والتي تصب في مصلحة وإسعاد شعبهم، متمنيةً من المولى عز وجل أن يوفقهم ويحفظهم، وأن يديم الأمن والأمان على وطننا الحبيب.

استقرار معيشي

وقال عبد الله أحمد عبد الله: «تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ48، نثمّن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

ولفت إلى أن قيادتنا الرشيدة دائماً سباقة في عمل الخير وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء.

حرص

وأوضح هيثم الخاجة أن التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتيسير على المواطنين تعكس حرصاً كبيراً من سموه على تعزيز جودة حياتهم.

وبيّن أن مكرمة سموه بإعفاء مواطني الدولة من أصحاب المنازل في مشروع تطوير منطقة أبو هيل بديرة من القروض المتبقية عليهم، هي حلقة متواصلة للتخفيف من أعباء المواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بأمر مهم هو الاستقرار السكني والمعيشي.

وقال إن المناسبات الوطنية لطالما شهدت كثيراً من المكرمات التي تستهدف المواطنين، وتيسير الحياة عليهم، وتعزيز سعادتهم المجتمعية.

وذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائم التوجيه لفرق عمله بالعمل على تيسير وتذليل أي معوقات قد تواجه أبناء الشعب الإماراتي، ولذلك فإننا نرى عملاً دؤوباً لا ينقطع هدفه الأساسي تنفيذ رؤى سموه وخطط الدولة للارتقاء بحياة ومعيشة المواطنين، مبيناً أن دعم المواطنين واستقرار عائلاتهم يأتي في مقدمة أولويات فكر سموه، ولذلك نجده حريصاً على الاطلاع على احتياجات المواطنين، ومتابعة طلباتهم بشكل دوري لإيجاد الحلول الملائمة لأي تحديات قد تواجههم.