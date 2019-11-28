مسؤولون في دبي: مكرمة تعزز الاستقرار الأسري للمواطنين

المصدر: دبي - البيان

أشاد مسؤولون في دبي بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإعفاء مواطني الدولة من أصحاب المنازل في مشروع تطوير منطقة أبوهيل بديرة، من القروض المتبقية عليهم. وأكدوا أن هذه المكرمة تأتي ضمن سلسلة مكرمات سموه اللامحدودة والداعمة للمواطنين وعائلاتهم والتي تعزز الاستقرار الأسري لهم.

دعم متواصل

وتوجه داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة وتذليله كل العقبات من أجل تحقيق سعادة المواطنين. وقال داوود الهاجري: أكدت قيادتنا الرشيدة على سعيها الدائم نحو تعزيز سعادة أبناء الوطن وتوفير كل ما يعينهم على بناء مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.

حياة كريمة

بدوره قال خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن المكرمة تعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياته وتسخير الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن. وأكد الدراي حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على توفير العيش الكريم للمواطنين، وتقديم كل التسهيلات التي تحقق الاستقرار الاجتماعي لهم خاصة لذوي الدخل المحدود.

ولفت إلى أن هذه المكرمة تؤكد مدى المكانة التي يشغلها أبناء الشعب في فكر ووجدان قيادتنا الرشيدة التي تحرص دائماً على دعم المواطن وتوفير حياة مستقرة وسعيدة له، موضحاً أن الأيادي البيضاء لقيادتنا ومبادراتها التي لا تنتهي تؤكد أن شعب الإمارات سعيد ومحظوظ بهذه القيادة الحكيمة الرشيدة.

سعادة

من جهتها قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: إن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس الروح التي قامت عليها دولتنا ومنهج قيادتنا في تقديم العيش الكريم للمواطنين، وتتجسد فيها معاني اليوم الوطني الذي يمثل ذكرى تأسيس وطن الكرامة والسعادة. وأضافت: «تحلّ دائماً ذكرى اليوم الوطني بمكرمات من قيادتنا هي نموذج للعلاقة بين القيادة والشعب».