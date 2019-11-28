نهيان بن زايد والشيوخ يحضرون العرس الجماعي لأبناء البطين

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم في مجلس البطين بأبوظبي، بمناسبة الزفاف الجماعي لتسعة أعراس من أبناء المنطقة، في إطار رعاية القيادة الرشيدة للأعراس الجماعية، وتشجيعاً لشباب الوطن على بدء حياة جديدة سعيدة، وبناء أسر متماسكة قوية تكون عماداً لهذا الوطن المعطاء الذي لا يبخل على أبنائه ويضعهم في مقدمة أولوياته.

شهد الحفل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.

وهنأ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان والحضور جميع العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة سعيدة ومستقرة.

من جانبهم، أعرب العرسان وأسرهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي لا يدخر جهداً في سبيل إسعاد شباب الوطن ودعمه بكل الوسائل التي تكفل له حياة رغيدة ملؤها السعادة والرفاه والأمل في مستقبل زاهر، مشيدين برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا العرس الجماعي الذي أدخل الفرحة إلى قلوبهم وقلوب ذويهم في هذه المناسبة السعيدة.

وقدمت فرق الفنون الشعبية أنواعاً مختلفة من الأهازيج والفنون التراثية والقصائد.