تعاون بين «الهلال» و«صحة» لتعزيز الشراكة الطبية

المصدر: أبوظبي - وام

بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وقّعت الهيئة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في مقر الهلال الأحمر بأبوظبي، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة بين الجانبين في المجالات الطبية والإنسانية والمجتمعية.

حضر توقيع المذكرة معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس هيئة الصحة أبوظبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، تقدّم شركة «صحة» الرعاية الصحية اللازمة للحالات المحولة من الهلال الأحمر الإماراتي.

وقّع المذكرة عن هيئة الهلال الأحمر الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة «صحة» راشد سيف راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي.

ويقوم الجانبان بتنظيم فعاليات للتوعية والتثقيف الصحي ضمن برامجهما الموجهة للمجتمع المحلي في هذا الصدد، وعقد الندوات وتنظيـــم المؤتمرات في مجال الوقاية مــن الأمراض، وتعزيز مساهمة «صحـة» في دعم البرامــج التسويقيــة للهيئــة من خلال عرضها علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي وموقعهــا الإلكترونــي.