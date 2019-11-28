سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي والمهيري والظاهري

المصدر: أبوظبي - وام

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور حمدان مسلم المزروعي، بمناسبة زفاف أبنائه راشد إلى كريمة سعيد بن عمير بن يوسف المهيري، ونهيان إلى كريمة علي بن خلفان الظاهري، ومحمد إلى كريمة حميد بن ديلان المزروعي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق قصر الإمارات بأبوظبي معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة طيران الرئاسة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، رئيس المكتب الإعلامي لولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.